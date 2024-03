Gilberto Santa Rosa continúa su travesía por Suramérica con Auténtico Tour

El Caballero de la Salsa, Gilberto Santa Rosa ha sumado grandes éxitos a su carrera desde que inició el pasado año su gira mundial de conciertos Auténtico Tour con la que en las pasadas semanas ha tenido triunfantes paradas en Suramérica. Con su reciente presentación en el Movistar Arena de Chile el pasado sábado, 9 de marzo, el boricua cautivó a una audiencia entregada que vibró al ritmo de cada canción.

“Estoy emocionado y agradecido por el apoyo incondicional en Suramérica, porque no importa cuánto tiempo tarde en volver, siempre me hacen sentir como en casa. Pienso que cada presentación es una oportunidad para conectar con el público y transmitirles todo el amor que siento por la música y por ellos porque me permiten seguir disfrutando de lo que amo, que es cantarles. Fue muy bonito recibir esa energía tan particular del público en Chile; soy muy afortunado”, contó Gilberto Santa Rosa.