Gian Marco se encuentra con Catalina García y enaltecen el amor

Catalina García

“Más allá de que mi voz haya servido para imprimirle estética u otro aspecto, creo que tenemos un propósito y una forma de sentir la vida que conecta en muchos aspectos y en ese sentido me siento agradecida al tener la oportunidad de cantarla”, expresa Catalina sobre el tema “Tú”.

Crecer con el arte

Evolucionando conforme avanza la vida, el peruano es un compositor prolífico, sus letras están en el cancionero de grandes intérpretes, sin embargo, advierte que el cambio es evidente y aunque no tiene una respuesta ante el mismo, ha entendido que el amor a su trabajo es fundamental para seguir creciendo.

“Cuando tenía 20 años escribía de una manera, a los 30 lo hacía de otra, una década después seguía el cambio y ahora con 50, continúo experimentando otras formas de crear, seguramente en diez años se notará otra renovación, vivo con la música, voy de la mano con ella y nada de eso es programado, sencillamente sucede”, afirma.

Más de tres décadas dan cuenta de un trabajo en el que siempre intenta reinventarse, mas no repetirse y allí está el grado de dificultad que presenta la música. “No sé como lo he logrado, creo que tengo la habilidad de conversar con la gente y tres hijos maravillosos con los que tengo la fortuna de mirar desde su altura, eso me permite avanzar y aprender”, manifiesta.

Las letras de Gian Marco no suelen ser complejas, como él mismo afirma y sin pretender comparaciones, confiesa que gran parte de su trabajo depende de lo que le ha tocado vivir, que, al ser tan intenso, se ha convertido en una fuente inagotable de inspiración.

Además de “Tú”, el álbum “Aún me sigo buscando” tiene otras colaboraciones que resultan interesantes, Rubén Blades, Mike Bahía y Daniela Darcout, son tres de las figuras que suman sus voces. Ante este proceso, el cantautor insiste en que cada canción busca sus voces y para él, la sorpresa está en que, al enviarla al elegido, la intuición no falle.

Dejándose llevar por lo que la canción dicte, confiesa que nunca imaginó grabar con el cubano Silvio Rodríguez, era uno de sus sueños, pero como cuando la música abre la puerta no hay quien la cierre, este disco se llenó de estrellas que le acompañaron a dar forma al mismo.