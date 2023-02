Gerwin Dj, el cartagenero que le pone la magia a las bodas en Cartagena

A los 16 años mientras que muchos jóvenes de su edad esperaban cada fin de semana para irse de rumba con sus amigos, Gerwin Meza San Martín también se preparaba, pero para trabajar en estancos o bares de barrio como Dj. Así comenzó su viaje por la industria musical. “El tema de la música realmente viene desde los 11 años, porque recuerdo que mis hermanos mayores hacían fiestas y yo era el que ponía la música, en ese tiempo era con cds, por lo que era selección musical. En la casa teníamos luces, equipo de sonido, que alquilábamos para minitecas”, nos contó Gerwin. Su gusto por la música, los tocadiscos y los cds, fue creciendo hasta el punto de aprender a seleccionar aquellas canciones que, como dice él, prendían la fiesta, a conocer el gusto de la gente y perfeccionar la técnica, logrando que a los 18 años lo contrataran para ser el Dj de la discoteca de un reconocido hotel de la ciudad. (¡Orgullo cartagenero! Bazurto All Stars en el Festival Viña del Mar 2023) “Aprendí a manejar los equipos viendo a los demás. Yo me encerraba en la discoteca del hotel, desde las 6 p.m., a practicar y fue así como Rodolfo Ribon, uno de los mejores Djs de la ciudad, me vio. Se dio cuenta que estaba en un error y me aconsejó, enseñándome cómo era. Él fue uno de mis mentores, pues los datos que me dio él me ayudaron mucho a soltar la técnica”, explicó el cartagenero de 32 años. Poco a poco su talento fue abriéndole las puertas de diferentes discotecas de Cartagena, hasta llegar a la zona más anhelada por los Djs de la ciudad: El Centro Histórico. Aquí adquirió la popularidad que necesitaba para pasar a la segunda fase de su trayectoria, siendo escogido para ser el Dj de una boda, sin embargo, aún no era el momento de brillar en este tipo de eventos. ¡Especialista en bodas!

Para nadie es un secreto que Cartagena es el lugar favorito de las parejas para casarse, por lo que las bodas se han convertido en una plataforma de lujo para los Djs de la ciudad, pues ellos son los encargados de poner el sabor, la música y la diversión a cada una, sobre todo cuando son nacionales e internacionales. Esto lo tiene muy claro Gerwin, quien actualmente es uno de los más apetecidos por los novios que eligen a la ciudad para unirse en matrimonio. “Siempre me ha gustado hacer bien mi trabajo. Actualmente, mi grupo de clientes es muy amplio y tengo bastante trabajo gracias a todo lo que he hecho en el campo donde me especializo más: las bodas”, comentó el también productor ejecutivo. Agregó que “yo construí todo este tiempo mi carrera para que llegara a este punto y quiero seguir cosechando más triunfos, llenando más el año de bodas, que son mi fuerte”. (Los ‘influencers’ cartageneros también se gozaron la Batalla de Flores) Sobre los aspectos que hay que tener en cuenta para ser un buen Dj de bodas, Gerwin nos contó que hay que tener amplio conocimiento musical, tener buenas relaciones interpersonales, buena presentación personal, organización en redes sociales, hacer un buen trabajo, pues de eso depende la recomendación de la gente. El voz a voz es esencial. Cruzando fronteras

Aunque ama las bodas en Cartagena, el talento de Gerwin Dj lo ha llevado a cruzar fronteras nacionales e internacionales. Bogotá, Barranquilla, Ibagué, Palomino, entre otros, han sido las regiones en las que ha liderado matrimonios, sin embargo, su ingenio también lo ha llevado a países como México, abriéndole un gran bagaje cultural en esta industria. “Tuve la oportunidad de ir a México a una boda en la Riviera Maya. Fueron 2 días de fiesta. Fue una experiencia increíble y sé que seguiré viajando a bodas en otros países”, mencionó.

¿Lo más difícil? Para este “catador” de bodas, lo más difícil de poner música en una boda es no conocer al público ni sus gustos musicales, por eso siempre pide una lista de al menos 20 temas que quieren que suene en la fiesta, pues así va descifrando que es lo que sí y lo que no bailarían los novios.

“Las cinco canciones que no pueden faltar en una boda son: ‘El Meneito’, ‘La mayonesa’, ‘Despacito’, ‘Vivir mi vida’ y ‘Ella es mi fiesta’. Y como un plus actual está ‘Titi me preguntó’”, explicó.