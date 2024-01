Geraldine Fernández: barranquillera mintió de su trabajo en ‘El Niño y la Garza’

No obstante, cuando se contrarrestó la información que la mujer había proporcionado sobre su participación en la película, Daes lamentó lo ocurrido y aseveró que sus declaraciones las había hecho porque había visto una entrevista de un medio internacional. Lea aquí: “Está preocupado”: Piqué estaría angustiado por hombre que acosa a Shakira

La mentira de la barranquillera salió a la luz cuando descubrieron que su nombre no aparecía en los créditos de la película y figuraba reconocimiento especial a IMDB o Anime Staff Database. Posteriormente, Geraldine Fernández cerró todas sus redes sociales, pero su nombre es tendencia en las diferentes plataformas, en donde se opina sobre una intervención de expertos en salud mental. Lea aquí: Sofía Vergara rompió el silencio sobre la razón de su divorcio

“Lo único que Geraldine ilustró y muy bien es el periodismo colombiano”, “Ahora toda Colombia sabrá qué es Studio Ghibli gracias a Geraldine”, “Yo me río de todo lo de Geraldine pero cuando veo artistas internacionales hablar de la colombiana que mintió si me da penita”, “Para que todo tenga una simetría” Ni el concepto de simetría lo tiene claro, ¿quién la habrá graduado”, “El problema no es Geraldine (ella con su vida), el problema son los medios que sacaron la noticia con titulares rimbombantes para ganar likes”, fueron algunos de los comentarios que se ven en las redes.