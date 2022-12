Georgina Rodríguez habló sobre el momento en que perdió a su hijo

Falta poco para que se termine el 2022 y los famosos comienzan a hacer un recorderis de su año.

Georgina Rodríguez no ha sido la excepción, por lo que decidió contar, en una entrevista con la revista ELLE, detalles sobre su vida, las críticas que ha recibido en los últimos meses. Además, tocó un tema muy difícil: la pérdida de uno de sus gemelos. Lea aquí: Georgina Rodríguez reaparece con sentido mensaje por el Día de la madre

La esposa de Cristiano Ronaldo ha figurado en distintos rumores, que van desde supuestas peleas con su familia, tener fama de cazafortunas —la cual le dejó su serie de Netflix— y conflictos por un camerino con la cantante española, Rosalía, son los titulares de los medios de comunicación que han enmarcado a Georgina como una persona soberbia.

A pesar de estas acusaciones, Rodríguez no se pronunció al respecto y le explicó a ELLE cuál era la razón: “Si fuera otra persona y leyera todo lo que publican sobre mí, con distancia, también me caería mal... ¡Pero yo no soy así!”, explicó. Le puede interesar: “Ella no me ayuda”: hermana de Georgina, la esposa de Cristiano Ronaldo



Por otra parte, Georgina aseguró que extraña la libertad y tranquilidad con la que vivía cuando permanecía en el anonimato, antes de conocer a Ronaldo: “Muchas veces se lo digo a mis amigos. ‘Qué suerte tenéis, que estáis tranquilos en casa’”.