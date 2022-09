George Slebi, polifacético y encantador

Cuando se actúa desde la verdad, con un realismo que permita sentir, no aparece el cliché que podría surgir en ciertos personajes”

George Slebi

Se probó en el fútbol, pero luego de entrenar por más de un año para ser profesional, el resultado no fue el esperado y dio por terminada esa gestión, antes ya había incursionado en un pequeño papel en Telecaribe, que no consiguió atraparlo y acto seguido su camino fue hacia Medellín para probar por un pequeño periodo en el modelaje.

El paso a la pantalla

Un reality fue el punto de partida en esa segunda oportunidad que se dio ante las cámaras, lo tomó como una buena señal que le indicaba que en esa ocasión si se iban a dar las cosas. Llegaron interpretaciones que le dieron visibilidad y a partir de entonces, papeles puntuales reafirman su profesionalismo.

Lo más reciente de George Slebi en la televisión nacional fue su papel de Pablo De la Torre en “La venganza de Analía”, una interpretación que le valía toda suerte de comentarios favorables por tratarse de un hombre como pocos, aunque ahora en su nuevo personaje es todo lo contrario y asegura que lo van a odiar.

Cuando se completa la primera semana de emisión de la serie “Leandro Díaz”, donde el actor barranquillero es Moisés Cohen, la apreciación del personaje dista mucho de la anterior, toda vez que los rasgos negativos imperan en este costeño que posa de antagonista en la historia.

Afirma que en principio alcanzó a preocuparse por este nuevo reto, había dejado la vara alta con Pablo, quien era el prototipo de lo que se espera de un ser humano, algo que lo hizo sufrir porque la gente se ‘enamoró’ y en realidad eso no existe, una persona siempre tendrá sombras. “Me amaron y se sintió bonito, pero ahora me van a odiar”, fue lo que esbozó al tomar este personaje particular.

Si el desafío anterior era humanizar a una persona tan buena, ahora sería lo contrario y allí tuvo que poner a funcionar su psicología al tratarse de un hombre machista de los años 50, celoso, violento y fuerte, por eso apeló a características marcadas como el narcisismo y lo fue enriqueciendo, aunque con cautela por la incomodidad que propicia alguien así.

Finalmente el trabajo fue interesante, aceptando que son personajes que permiten sacar esa parte negativa que todo ser humano tiene en su interior, apreciación que lleva mucho de ese análisis que suele hacer y que aporta desde su acervo.