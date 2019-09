La reacción de Yuranis por la nueva canción de Mr Black

Para nadie es un secreto que Yuranis León ha sido pieza fundamental en la carrera y éxito del cantante de champeta Mr Black. De hecho, el cartagenero no pierde oportunidad para agradecerle públicamente a ‘Yura’ por convertirlo en lo que es hoy. La esposa del artista siempre ha estado al pie de su música e incluso en más de una ocasión ha escrito canciones junto con él, por eso quizá la sorpresa de muchos al encontrarse con un fuerte comentario de Yuranis en una de las más recientes publicaciones de Mr.

“Qué tal está nota, cómo les suena”, fue el mensaje que acompañó el video que compartió el intérprete de ‘Los trapitos al agua’ y que supera las 60 mil reproducciones en Instagram, pero además de escucharse muy distinto a lo que comunmente Mr Black nos tiene acostumbrados, el comentario de Yuranis León se robó las miradas de sus seguidores en la red social. “Que salga el disco de las cachonas rápido. No se quien es más cachón el que lo canta o el bobo del marido. Por eso este mundo está así y las cachonas feliz con los payasos”, escribió Yuranis, dejando a más de uno sorprendido incluso al mismo cantante, que no dudó en responderle: “solo es una letra, una canción”.

De inmediato las reacciones no se hicieron esperar, algunos salieron a la defensa de Mr Black diciéndole a Yura que no se molestara que “estaba buena la canción” a lo que ella replicó “si da para el avión, que la cante”. Otros aseguraron que el cruce de mensajes entre Yuranis y el artista solo se trataba de ‘publicidad’ y hasta el momento él no respondió más.