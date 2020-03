“Yo también pensaba que era una gripa”: Reina del Carnaval 2017

“He visto demasiados videos en Twitter y fotos en Instagram de gente que no se está tomando esto en serio, que siguen saliendo a la calle. Yo entiendo que tienen que ir al mercado pero no vayan así pegados, que si van a la casa del vecino o el amigo a hacer una parranda y todavía creen que no les va a pasar nada”, expresó en la parte inicial de sus videos.

La Reina del Carnaval de Barranquilla del 2017 sorprendió a sus 100 mil seguidores con varios videos compartidos a través de sus historias en Instagram al revelar que padece coronavirus. Stephanie Mendoza, llamada cariñosamente como ‘Fefi’, radicada hace algún tiempo en Los Ángeles, aseguró que decidió hablar en sus redes sociales motivada por varias imágenes que vio a través de redes como Twitter, donde la gente seguía saliendo de casa a pesar de las restricciones. (Lea aquí: Duque: si la gente no respeta la cuarentena se tomarán medidas más drásticas )

No entregó muchos detalles

En la serie de videos que Fefi compartió en Instagram no reveló cómo se contagió de coronavirus y desde hace cuánto lo padece, lo que sí le contó al mundo es que aunque ha pasado días difíciles ha preferido aislarse en su apartamento en Los Ángeles. “Creen que es una gripa, yo también pensaba que era una gripa. Tengo 26 años, yo voy a estar bien, esto no es para darle pesar a nadie. Estoy cansadísima, no puedo caminar en mi apartamento de un extremo a otro para buscar agua y mi apartamento es pequeño, sin tener que sentarme a mitad de camino a descansar”, asegura la bella joven, que evidentemente se nota cansada y enferma. (Lea aquí: Posible medicamento contra COVID-19 recibe estatus especial)

“Imagínense una persona que no tenga la misma condición de salud que yo. Yo sé que la mayoría le da sin síntomas pero hay gente que sí le puede dar pesado, pero ¿vale la pena arriesgar la vida de alguien más por uno querer salir? Porque están aburridos en casa, es simplemente quedarse en casa. No hay que hacer más nada, quédense viendo películas. Hubiera preferido ir a estar con mi familia en mi familia pero esto no se trata de mí y trabajar por todos”, expresó la también abogada, invitando a todas las personas a que se queden en casa y de paso aprovechó para exaltar la labor de médicos y demás personas que han tenido que trabajar como lo hacían habitualmente. “Sé que hay gente que se lo está tomando en serio, todas esas personas en los hospitales trabajando, que siguen haciendo domicilio para que tengamos comida, la gente en los supermercado son los verdaderos héroes, nosotros que tenemos el lujo de quedarnos en casa, hagámoslo y ya”, concluyó.