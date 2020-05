Yina Calderón habla de fugaz romance con cantante de música popular

La ex Protagonista de Novela, Yina Calderón sí que sabe robarse la atención de las redes sociales pues no ha terminado de protagonizar un escándalo cuando ya está envuelta en otro. (Lea aquí: Yina Calderón, tirada en un andén... ¿Borracha? )

En medio de una fiesta

Yina le anunció a sus seguidores que planeaba hacer una reunión con familiares y amigos muy a pesar que este tipo de encuentros están prohibidos. Al parecer la fiesta se puso tan buena que la influencer se pasó de tragos. En aparente estado de embriaguez, realizó una transmisión en vivo donde habló de varios temas, entre esos del rumor de su romance con Giovanny Ayala, todo esto después que una de sus hermanas pusiera una canción del cantante de música popular en medio de un karaoke que hacían en la fiesta.

“Es lo peor y me sostengo. Me hizo la vuelta y al otro día no se acordaba”, sostuvo la mujer y agregó: “Giovanny Ayala lo negó y nos avergonzó delante de la gente”.

En la misma transmisión Yina tuvo un nuevo encuentro con la también ex Protagonista de Novela, Manuela Gómez, con quien ya ha tenido varias peleas, en la más reciente hubo golpes. (Lea aquí: Yina Calderón a Manuela Gómez: “Me la vuelvo a cascar”)