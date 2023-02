¿Qué está pasando?: Otra presentadora es hospitalizada de urgencia

¡Se les acabo el amor! Famosos que no llegaron juntos a San Valentín

Lamentablemente, para sus seguidores y familiares, Ana Karina Soto, quien se ha destacado no solo por su talento como periodista y presentadora, sino también por la sencillez y carisma que transmite a través de la pantalla, fue hospitalizada de urgencias. (Le puede interesar: Hospitalizan a presentadora de Caracol, ¿cuándo regresa al noticiero?)

“Era insoportable”, resaltó. Continúo diciendo, “me tocó decirle a las enfermeras para que me dieran dos pastillitas”.

“ Me dio un dolor de piernas, pero impresionante, como si hubiera corrido la media maratón. Y yo dije: ‘bueno, entonces, ¿pasamos del dolor de cálculos al dolor de pierna?’.

“Yo les conté que me tuvieron que hospitalizar por cálculos en los riñones y una infección urinaria. Pues resulta que en el urocultivo salió que la bacteria era muy fuerte y que estaba haciendo resistencia a los antibióticos que me estaban poniendo”, le contó a sus seguidores a través de sus historias en Instagram.

ANA KARINA FUE DADA DE ALTA

Luego de varios días internada en la clínica, finalmente, le dieron de alta. La cucuteña contó que ya podría regresar al matutino del canal RCN y, de paso, aprovechó para agradecerle a todos aquellos que han estado pendientes de su salud.

“Mi tratamiento va muy bien. El nuevo antibiótico sí está dando resultado y me van a dar de alta, me voy para la casita y podré esperar a Alejandro, me voy a seguir cuidando” resaltó a través de su perfil social, donde se mantiene activa.