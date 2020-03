‘Nucita’: lo nuevo de Young F y su novia

“El video de ‘Nucita’ es increíblemente especial para mí, no solo por ser mi primer video sino también porque no tuve que ser alguien diferente a mi misma. ‘Nucita’ es mucho más que una invitación a amar la diversidad, es una revolución subliminal, es una canción fresca, de esas para repetir mil veces, un sentimiento real inmortalizado en un audio, y a pesar que antes habíamos grabado muchas otras juntos, esta es la primera canción de los dos que publicamos. Young F no sabes, no tienes idea de todo lo que eres y todo lo que logras. ¡Te amo!”, son las palabras con las que evidentemente emocionada, la bella Melissa Rodgers, actual pareja del cantante de Young F, confirma al mundo que está más que lista para que todos se deleiten con su dulce voz.

‘Nucita’ es el nombre del sencillo que estrena hoy la pareja y que ha tenido en expectativa a más de uno por escuchar el debut de Melissa en la música públicamente.