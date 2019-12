“No voy a hacer feliz a Mr Black diciendo que la esposa es cantante”: Papoman

Yuranis León sí que ha sabido ganarse la atención de muchos durante el 2019. Su éxito ‘Las sailor moon’ le ha dado el empujón en su faceta como cantante y figura pública. Tras el lanzamiento de su sencillo, por el que ha sido duramente criticada, la esposa de Mr Black ha tenido que enfrentarse a todo tipo de escándalos. El último de ellos es protagonizado por Papoman, quien sin tapujos habló en televisión nacional sobre la carrera artística de Yuranis. Las declaraciones del intérprete de ‘La monita retrechera’ han generado todo tipo de opiniones, algunas a favor y otras en contra. De hecho, le preguntamos a ‘La leona’, como es conocida Yuranis’, que decidió no pronunciarse al respecto “porque hay cosas más importantes que Papo”.

No se lo esperaba

Durante el programa La Movida, Papoman fue consultado sobre el papel que está teniendo Yuranis en la champeta, a lo que él no tuvo reparos en manifestar que lo ha dejado “con la boca abierta”... “No sé si es que hay que hacer mala música para que la gente la escuche”, confesó en un principio ante cámaras, justificando su afirmación bajo la gran trayectoria que tiene dentro de la champeta. “Tengo la autoridad para hablar, porque soy uno de los artistas pioneros de esto. Comencé en el 2000, estuve pega’o. Me retiré, solamente cantando 10 años canciones cristianas y ahora volví. Puedo decir muchas cosas. Estoy triste, grabó esta canción y obtuvo millones de reproducciones. Uno graba canciones que llegan a los 5 mil, pero esto traspasó en menos de un mes”, finalizó Papo sin esperar la ola de reacciones tras sus palabras, entre ellas algunas de parte del mismo Mr Black.

La polémica creció

Como era de esperarse, las declaraciones de Papo generaron comentarios divididos, unos a favor y otros en contra, pero cuando fue el mismo Mr Black que se puso en contacto con él, Papo decidió publicar un video en sus redes que ya supera las 8 mil reproducciones. “El programa La Movida se desplazó hasta mi casa y yo en mi casa no echo mentiras y yo aquí no echo mentiras. Me preguntaron si Yuranis era cantante. Con todo el respeto lo sostengo: ‘Yuranis para mí no es cantante, para mí es modelo y empresaria’”, manifiesta al principio del clip.

De inmediato revela que ‘El presidente del género’ se comunicó con él y todo indica que no en los mejores términos. “El señor Mr Black me escribió por interno, por WhatsApp. Me faltaste el respeto no solo a mí, sino a Chawala. A mí me trataste de parásito. Yo todo lo que tengo me lo he ganado trabajando, haciendo buena música, porque hay que hacer buena música. De Chawala dijiste que no estábamos haciendo buenas letras, ni buenas pistas, dile a Chawala, que él es mi productor desde que llegué a Cartagena. Chawala del Rey de Rocha, porque soy artista de la Organización Musical Rey de Rocha, pa’ que la gente sepa”, afirmó Papo.

En otra parte del video, el intérprete de ‘La diosa’ refutó algunas declaraciones que dio Yuranis en el programa La Movida sobre su vida artística e incluso personal. “Mintiendo... que yo había traicionado a Dios. Yo le pregunto a ellos: ¿en qué yo he traicionado a Dios? Como si ellos vivieran conmigo. Primero que todo, estoy viviendo uno de los momentos más felices con el Señor, mis hijos, mi familia, así que mi vida privada es Él y yo. Dios lo sabe.

“Otra cosa que les desmiento: señor Mr Black, no sé si le dijiste a tu esposa: compa, usted no me ha traído de Arbolete. Ni tampoco me ha regalado pistas. Acuérdese que me las gané bailando. Hicieron un concurso, me acuerdo que había 10 participantes y yo fui el que me gané esas pistas tirando pase. Clarito me acuerdo... después de que me las gané, que usted no me las quería dar y me tuve que emberracar para que me las diera. Llegué aquí con mi esfuerzo. Llegué al barrio Chapacuá. Hay un muchacho que ‘El chirri’ , que todavía está por ahí, me llevó donde Chawala, que hasta el 2020 llevamos trabajando juntos. Gracias Chawa, gracias por confiar en mí”, manifestó.