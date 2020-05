“No soy el culpable de lo que está pasando”: Kevin Flórez

¿Qué hizo?

Lo que parecía un chistoso e ingenuo video de Kevin Flórez comiendo su desayuno, se convirtió en la razón para que muchos de sus críticos salieran a ‘darle palo’. “¡El de las 3 Ligas! Con tenedor y termina uno comiendo con las manos! Dios bendiga los alimentos”, fue el mensaje que acompañó el clip de Kevin donde se le ve disfrutando de un tremendo desayuno, de tajadas de plátano, salchicha, queso y huevo. Mientras muchos se divirtieron con las imágenes de ver a Kevin comiendo, uno que otro aprovechó para insinuarle que no era oportuno que subiera este tipo de contenidos, con tanta comida, cuando en Cartagena habían personas que no tenían nada qué comer luego de la crisis sanitaria por el coronavirus.

Se molestó

En un largo mensaje que publicó en Facebook, Kevin aseguró que él no tiene culpa de que en muchos hogares no haya qué comer (Lea aquí: Personalidades de la ciudad se solidarizan en tiempo de coronavirus). “Muchos ven, lo que quieren ver, porqué no ven los videos anteriores a este video donde me estoy comiendo un plato de tajadas con queso, huevos salchichas. No recuerdan a veces los buenos actos. No soy el culpable de todo lo que está pasando, es más nadie es culpable de esto. O sea no puedo montar un video comiéndome un plato de tajadas porque mucha gente necesita comida”, escribió el intérprete de ‘Champetízate’.

De inmediato aseguró que él como artista tampoco está viviendo su mejor momento pues a raíz de las medidas preventivas por el coronavirus, no ha podido tener presentaciones. “Culpen al Gobierno, qué se yo. A los chinos esos que contagiaron al mundo. Ahora me van a juzgar a a mi porque me estoy comiendo un plato de comidas. Hey yo soy uno igual de ustedes que está damnificado. Recuerden que yo vivo de los shows, presentaciones, a mí no me regalan la plata. Tengo tres hijas y una familia grandisíma que alimentar y más aún siempre esto puesto para los míos.

Otra cosa, a mí nadie me regala plata, todos estamos en las mismas peor aún, sin show y sin conciertos porque de eso es que vivo. Así que yo monto lo que a mí me dé mi gana”, finalizó.

A continuación el video por el que criticaron a Kevin.