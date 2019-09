Nacho Vidal está enfermo y no es con VIH

El mundo de la industria porno se estremeció hace unos meses cuando de repente en varios medios de comunicación españoles se conoció la noticia de que Nacho Vidal había contraído el virus del VIH. El español es reconocido en el mundo por ser una de las estrellas del cine pornográfico y su decisión en aquel momento fue mantenerse en silencio y manejar prudencia aún cuando el mundo lo atacaba en sus redes sociales.

Ahora, semanas después se acaba la tensión de muchos pues el actor decidió desahogarse a través de sus redes sociales y por fin contar su verdad. "Nacho Vidal por mucho que les duela, no tiene sida", son algunas de las palabras que expresó en una serie de vídeos que compartió en su canal oficial de YouTube, que superan miles de centenares de visitas. Sus declaraciones han causado revuelo.

Pero ¿qué es realmente lo que ha venido afectando su salud? Es la pregunta que muchos le hacían y en uno de los clips, Nacho revela que padece del Síndrome de Reiter y que lo ha venido afectando desde hace siete meses aproximadamente. “La contraje sin darme cuenta a lo largo de la carrera en el porno. Cogiendo gonorrea y clamidia. En las mujeres es peligroso porque las deja estériles. En mi caso yo he cogido unas 50 veces gonorrea y unas 50 clamidia. Este virus aparece en tu sangre, está dormido, es como el herpes”, aseguró.

El actor fue consciente y diagnosticado de tal enfermedad después de pasar por fiebre, vómitos, hasta una prostatitis y hemorroides. “Nunca había tenido una hemorroide y fue tremendamente doloroso. De repente me salió una prostatitis. Con todo eso, bueno me empezó a doler la mano derecha. Al día siguiente tenía la mano hinchada. Con todos esos virus me fui a hacerme el test de Sida, el famoso que me dio positivo. Pues bien hay algo que se llama 'Falso positivo' y es cuando el positivo es falso por alguna razón porque ha intervenido. Estuve encerrado en casa como 4 meses”, siguió contando.

Finalmente Nacho aseguró que su condición lo ha obligado a retirarse de la industria pues aún no ha podido grabar porque tiene secuelas como no poder caminar bien e incluso aún su mano y rodilla se llenan de un ‘líquido amarillo’. “Decidí retirarme de la industria, paré de trabajar porque no puedo, porque odio la falsedad. El porno que hay hoy es toda una mentira. Tengo la suerte que tengo un techo y un plato de comida encima de la mesa, es lo único que necesito, eso y respirar con tranquilidad. El síndrome va a estar conmigo por el resto de mi vida y es lo único que me 'jode' no poder correr, saltar, porque tengo una enfermedad que me lo impide”, concluyó.