‘Mi mejor canción’, lo más reciente de Yanky, la mente

“¿Cómo has pasado la cuarentena?”, es una de las principales preguntas que nos hacemos por estos días. Los artistas no han sido la excepción. “Dándole gracias a Dios porque estamos bien mi familia y yo. En casa, la verdad no salgo y al igual que todos queriendo que esto pase rápido. Dios quiere que cambiemos y que busquemos mas de Él”, responde el talentoso cantante de champeta, Yanky, la mente maestra, quien ha logrado gran reconocimiento por canciones como ‘La suerte no está echada’.

Dedicada a Dios

Yanky confiesa que desde hace algún tiempo quería componerle una canción a Dios y cree que la llegada del Covid-19 a Cartagena, se convirtió en el momento ideal para hacerlo y así es como nace ‘Mi mejor canción’. “El coro de la canción dice: Creo que este es el momento de ver de que estás hecho, vamos grande luchador no temas porque yo soy tu sustento, no te dejare caer hijo, no pierdas fe es esa voz que me llena de amor de paz y se que a ti también”, comenta el cantante, que esta vez probó su versatilidad haciendo una alabanza.

“La voz la grabé desde mi celular escuchando con otro celular el piano para ir llevando el tiempo. Después llamé a Jose Medina, que trabaja conmigo es mi dj, es sobrino de Jairo Ahumada, como ellos tienen estudio le pedí el favor que me mezclara la canción y pues así fue, me colaboró y me la mandó. Gracias a Dios todo el que la escucha, le gusta”, comenta el talentoso cantante, que expresa que sus expectativas no son otras que darle aliento y ánimo a todo el que escuche ‘Mi mejor canción’.