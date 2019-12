‘La Respuesta’, la nueva canción de Yuranis León dedicada a las críticas

Parece que Yuranis León, esposa del cantante de champeta Mr Black, no se queda quieta y trabaja constante en su faceta musical. Con su nuevo sencillo titulado ‘La respuesta’, la popular ‘Leona’ deja claro que no le teme a las críticas ni a sus detractores.

“Yo brillo con mi propia luz, porque tengo la actitud, Dios me ha dado la virtud de pegarme más que tú, y eso no lo haces tú, y eso no lo haces tú”, dice el estribillo de la canción que grabó junto a su esposo Mr Black. Lea: ‘Las Sailor Moon remix’, la canción de las Fiestas