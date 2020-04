La Octava Providencia le canta al desamor con ‘El avión’

Una canción de desamor

‘El avión’ tiene un contenido y un ritmo muy pegajoso que hace que todo el que la escuche, tenga ganas de bailar. Según narran los integrantes de la agrupación, ‘El avión’ trata de una pareja que se enamora pero la relación no funciona, entonces él le dice a ella “vamos a dejar que el avión despegue” como una forma metafórica de decirle a la chica, que todo termina ahí. La canción escrita por el guitarrista de la banda, Mauro Ram. “Se acabó esto no funcionó, vamos a dejar que el avión despegue pa qué intentarlo si no se puede y pa que aprenda, ya te solté la rienda”, se escucha en una parte de la canción.

Sobre La Octava providencia

El primer sencillo de esta talentosa agrupación fue un tema llamado ‘El teke teke’, que logró tener una gran acogida en la ciudad y sonar en varias emisoras locales. A los meses lanzaron el tema ‘Hey tú’ de la autoría del cantautor vallenato, Diego Daza, lo que permitió que La octava providencia pasara al siguiente nivel y consiguieran aceptación a nivel nacional, es así como se les han abierto las puertas y han compartido con artistas como Silvestre Dangond, el fallecido, Martin Elías y Wilfran Castillo dando a conocer su show en vivo cargado de mucha energía que da de qué hablar en la industria musical.

La Octava Providencia está invitada al primer festival internacional de la champeta que se realizará en USA en el mes de noviembre.