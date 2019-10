Kevin Flórez a Mr Black: “Puedes ser el papá de los pollitos, pero yo soy el que no te deja dormir”

¿Mr Black y Kevin Flórez ‘tirándose’ en redes sociales? Esta es la pregunta que se hacen sus millones de seguidores pues recientemente en sus cuentas de Instagram aparecieron un par de videos el uno arremetiendo contra el otro. La razón sería porque ambos artistas no logran ponerse de acuerdo para la fecha del lanzamiento de un sencillo que trabajaron juntos hace unos meses y que también cuenta con la participación del puertorriqueño Ñejo.

‘El Presidente del Género’ fue el primero en compartir un video, que acompañó con el siguiente mensaje: “Sea serio pelao no estamos para jugar con carritos. Si tú eres el Rey de la Champeta, yo soy el papá de los pollitos”. En el clip, Mr Black le pide a sus fanáticos que le pregunten a Kevin la razón por la que no ha salido el sencillo. “Me duele que proyectos como esta canción ‘La cama’ se pierdan por personan que todavía creen que estamos pa’ jugar a los carritos con la música. Yo quiero que vayan al perfil de Kevin Flórez y le pregunten por qué esta canción no va a salir. Papi yo no estoy pa’ jugar con carritos. El dice que es el Rey de la champeta urbana pero papi se te olvida que yo soy el papá de los pollitos, no porque yo lo quiera decir, sino porque yo lo he luchado Kevin”, aseguró el intérprete de ‘El serrucho’, que al final se atrevió a afirmar que la canción no saldría. “Papi ponte de acuerdo, respeta el acuerdo que hicimos antes de grabar esta canción. Ya me da pena con mis seguidores que andan preguntando por la canción y me duele decirles que ya no va a salir”.