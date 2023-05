“Esto es lo que hay”: Ernesto Calzadilla a críticas por extrema delgadez

May 22 - 12:21

“Eso no es un guineo”: Críticas a peculiar mural en el Centro de Cartagena

“Eso no es un guineo”: Críticas a peculiar mural en el Centro de Cartagena

May 22 - 15:37

May 23 - 11:11

En redes sociales no han parado las críticas por el notable cambio físico del actor y para muchos es cuestión de “karma”. “Y Lorena cada día más hermosa”, “Todo se paga en esta vida”; “la vida no se queda con nada”, son algunos de los comentarios en redes sociales. Lea: Lorena Meritano habría enviado indirecta a su ex en plena entrevista

Ernesto Calzadilla se ha caracterizado por ser uno de los actores extranjeros más queridos en el país. Participó como presentador del reality ‘Yo me llamo’ y en producciones como ‘Amor en custodia’ y la ‘Hipocondríaca’.