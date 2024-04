Elkin, el cartagenero que se convirtió en el tatuador oficial de Luis Díaz

Elkin rememoraba los días en que saliendo de clases se entrometía en un estudio que estaba justo en frente de su colegio en el barrio San José. Atraído por el sonido vibrante de la máquina de Andy, el dueño del estudio al que invadía desde la ventana, descubrió su pasión, misma que explotó en una feria científica de su colegio con una máquina para tatuar casera: una cuchara, una aguja de coser, una tinta de lapicero y un cargador; un artesanal que le valía un Nobel, porque nunca entendió cómo no les dio gangrena a los compañeros que le sirvieron de lienzo ese día.

Entró y se encontró con un caja metal donde cabían sus ansias. Entró como pudo y presionó el piso 22. Al cerrar la puerta, le fue inevitable no recordarse hace siete años, cuando tenía 15 y empezaba a tatuar.

Se hizo 2020 y, como a todos, le llegó la pandemia. Sin embargo, Elkin, amarrado a su idea de consolidarse como tatuador, se atornilló su máquina a la mano y no dejó de tatuar. Cuando todos cerraron, él mantuvo abiertas las puertas del cuartico que fue su estudio hasta 2021, cuando su papá falleció.

Lo recuerda con tanta lucidez que se le va la vista al recrearlo, como si estuviese viviendo el momento de nuevo. Estaba tatuando, cuando abrieron la puerta y le presentaron al hermano del colombiano que estaba conquistando Inglaterra con un balón en los pies, y quien le compartió las ganas de Lucho de tatuarse con él.

Cuando terminó el deslizar de la placa de metal, veintidós pisos después, se abrió la puerta plateada que contenía su sueño. Se encontró de frente con una familia de cinco, todos esperando por él: los Díaz. Estaban el gran Lucho Díaz junto a su novia Geraldine, la señora Cilenis, Roller y el gran entrenador y cacique vallenatero, Mane Díaz. Sintió que levitó, y dos segundos después puso los pies sobre la tierra.

Saludó a Lucho como a un ‘vale más’, y de inmediato se pusieron en lo de ambos. Lucho le dijo que quería algo con referencias a Dios, al tiempo y un león. Fueron dos diseños los que hizo Elkin, mientras Lucho recordaba sus días en Barrancas, La Guajira, y cuando su papá lo entrenaba para ser lo que es hoy. Un Jesucristo, un reloj y el pedido león fueron los tatuajes. Rayado el gran 7, Elkin siguió con los demás: Roller y Geraldine. Lea aquí: Tic, tac: representante de Luis Díaz se habría reunido con Barcelona

Al final de la sesión, cuando Lucho le preguntó cuánto era, Elkin le respondió que no le debía nada. Sobre las protestas de Geraldine porque cobrara su trabajo, Elkin, el ahora tatuador oficial de los Díaz, insistió en que Lucho no le pagara el tatuaje. Sin embargo, el guajiro no lo dejó regresar a su hotel con las manos vacías. Fue a su cuarto y regresó con una camiseta exclusiva del Liverpool; en ese momento, sólo el reguetonero paisa Blessd la tenía en Colombia. Lucho la extendió sobre el grueso vidrio que componía la mesa del comedor, y con un marcador negro la inmortalizó: Lucho Díaz/23 firmó, y se la entregó a Elkin. Así se hicieron amigos.

A su regreso a Cartagena, Elkin armó su maleta para irse a Bélgica por otros tres meses, y continuar con su vaivén trimestral. En su vuelta a la Heroica lo recibió una intoxicación que lo mandó al hospital el 31 de diciembre de 2022, y ahí en la sala blanca de luz encandilante recibió la llamada de Roller. Lucho lo quería en Inglaterra para seguir tatuándose, y no hubo mejor remedio que ese mensaje. Se paró a galope y le dijo a su mamá, metió todo lo que pudo en su bolso de viaje y el 3 de enero de 2023 ya estaba en Liverpool.