Dos artistas de vallenato están de luto

El primero de ellos fue Jorge Celedón, de quien se conoció que hace un par de días que su papá falleció en una clínica de Barranquilla. Según algunas versiones de varios portales de las redes sociales, Alfonso, ‘Poncho’, Celedón, se recuperaba de una operación de colón que se le había practicado días antes, la misma que complicó su salud y lo llevó a la muerte.

Por otra parte Jean Carlos Centeno utilizó su perfil de Instagram, donde supera los 520 mil seguidores, para anunciar que su madre de crianza había fallecido a sus 90 años. El exvocalista del ‘Binomio de Oro’ esperaba que llegara el mes de junio para celebrarle su cumpleaños pero ella no logró recuperarse. “La que hoy se me fue es lo más bello que he tenido, no me trajo al mundo pero me adoptó y me crió con el amor que ninguna otra me ha dado a pesar del cariño que he recibido de todas en mención, hoy se me va una persona especial, ella mi madre, ella la que sufría pero sonreía para disimular, pero cuando sonreía sin sufrir compartía la felicidad con todos”, se lee en una parte del texto.