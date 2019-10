¡Diva Jessurum está soltera!

Diva Jessurum siempre mantuvo al tanto a sus miles de seguidores sobre su relación con el productor Rafael Caparroso. Con fotografías o mensajes románticos la reconocida presentadora le mostró al mundo lo enamorada que estaba y lo estable que era su relación. Sin embargo a muchos les empezó a llamar la atención que entre la también directora y Caparroso las publicaciones juntos y sus declaratorias de amor iban disminuyendo hasta convertirse en nulas. Tras el silencio, Diva Jessurum decidió revelarle a Colombia que desde hace un tiempo se encuentra nuevamente soltera. Muchos se preguntaban qué había pasado con su noviazgo. La insólita razón dejó boquiabierto a más de uno.

¿Qué fue lo que pasó?

“Capa y yo terminamos hace un tiempo ya. Capa a espaldas mías se inscribió en un reality para buscar pareja y cuando ya quedó en el reality me terminó y ahí fue cuando me enteré que iba para un reality para buscar pareja”, comentó la presentadora en medio de una entrevista con Adolfo Sanjuanello, periodista y amigo suyo, a quien le dijo toda la verdad.

“A Capa le gustaba más un reality que la familia que habíamos conformado. Yo no voy a salir a los medios de comunicación a decir vengan y les cuento. Pero al que me pregunta sí le digo porque yo ya me aburrí de ser la mala del paseo... El uno me roba, el otro me golpea, y yo soy la mala del paseo. ¿Ahora este que irá a decir?”, agregó.

No se quedó callado

Tras la polémica que desataron las declaraciones de Diva, Rafael Caparroso usó sus redes sociales para compartir algunas palabras. “Qué fácil es hacernos las víctimas y que todo el mundo caiga en ese cuentico. Qué buenos estrategas somos, y lo mejor fue que aprendí muy bien cómo funciona el sistema. Me va a tocar prender el ventilador y esto no creo que a algunos les guste”, escribió en una publicación, que minutos después fue eliminada.

También compartió otra información refiriéndose a los desórdenes mentales de algunas personas, que tienen como característica principal una necesidad excesiva de llamar la atención, que muchos asumieron que podría estar hablando sobre Diva, sin embargo él nunca la mencionó.