‘Cocineros con amor’, el secreto de dos arjoneros para conquistar en redes

Y recuerda que ‘Cocineros con amor’ nació en aquellos días de pandemia en los que sus amigos más cercanos le pedían ayuda para preparar sus comidas del día a día. “Tres o cuatro amigos muy cercanos que se habían independizado me escribían todos los días y me decían: ¿Jhoa, cómo hago un arroz?, Jhoa, tengo unas lentejas y no sé cómo hacerlas, y yo en un minuto les mandaba un audio y les explicaba. Hasta que un día mi hermano Hernán me propuso compartir estas recetas en redes sociales y así empezó ‘Cocineros con amor’”.

Pero entrar en el mundo digital y despertar los sentidos de decenas de internautas que se pasean por las redes sociales no es tarea fácil, sin embargo, estos hermanos decidieron compartir una receta tan sencilla como tradicional: ‘Chicha de piña’ y solo bastaron varios minutos para que su cuenta empezara a ganar seguidores y muchos ‘likes’.