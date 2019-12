Así responde cantante de vallenato tras filtrarse video íntimo

Durante el fin de semana se hicieron virales algunos videos íntimos de la joven cantante. Las imágenes tuvieron tanta fuerza que a Natalia no le quedó otra opción que expresarse a través de sus redes sociales con un contundente comunicado dirigido no solamente a sus familiares, amigos y seguidores, sino también a la persona que habría compartido los clips, lo que indica que la joven tiene claridad de quién se trata.

Dio la cara

Todo indica que la joven artista confió en un hombre al que le compartió un video de alto contenido sexual, que circula desde el pasado jueves por lo que las redes sociales de Natalia se inundaron de comentarios, unos en apoyo y otros en contra de su actuar, sin embargo solo hasta este sábado decidió expresar su sentir. “Quise restarle importancia a este episodio y sencillamente ignorar lo que sucedió, pero me fue imposible al ver tantos mensajes enviados por mis seguidores brindándome el apoyo necesario para sobreponerme”, fueron las palabras con las que inicio el escrito, que supera los 10 mil Me gusta, y de inmediato reveló que este incómodo episodio más que crear una brecha con su familia, los fortaleció. “Me impresionó la forma en la que se unió mi familia. Todos me rodearon sin reprocharme y sin juzgarme, sencillamente porque el único error que cometí fue haber confiado en un remedo de hombre. Sí, ya comprobé que existen hombres que mestruan”, agregó.

Pero no solo fue eso, la cantante, contrario a lo que muchos pensarían, decidió dejar el asunto allí y no llevarlo a los estrados. “No voy a denunciarte ante las autoridades que representan la ley penal, no voy a bloquearte, tampoco voy a eliminarte, sencillamente para que te acomodes a observar que tus intenciones de dañarme no funcionaron porque mi carrera va de la mano de Dios”, concluyó.

Natalia Curvelo es una talentosa intérprete que este año fue noticia debido a la recomendación y respaldo que le dio Beto Zabaleta durante uno de sus conciertos.