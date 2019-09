Adiós a Camilo Sesto: su legado en 5 canciones

Por si el éxito de Vivir así es morir de amor no fuera suficiente, el disco Sentimientos incluye también El amor de mi vida, la canción más vendida en España de toda la década de los setenta. A finales de 1979 se presentó en el Madison Square Garden de Nueva York como ‘The Sinatra of Spain’ en un momento de cima absoluta de su trayectoria, aunque todavía le quedaban grandes momentos durante los años siguientes.

Afincado ya en Estados Unidos, actúa por todo el continente americano incesantemente durante los años siguientes, sin olvidarse de España, manteniéndose bien alto con sencillos como Amor no me ignores, Tarde o temprano, No sabes cuanto, Mi mundo tú, Terciopelo de piedra, Mientras tú me sigas necesitando, Amor de mujer, Paloma blanca paloma mía, Quererte a ti...

Ya convertido en Camilo Sesto Superstar, aunando lo terrenal y lo divino, disfrutó del éxito en todo el mundo, incluso actuando ante 40.000 fans en Japón antes de anunciar en 1987 un retiro que, sin ser definitivo, sí fue progresivo. Aunque el éxito de sus canciones le haya hecho estar siempre presente en muchos corazones. ¿Cómo podría ser de otra manera con semejantes baladones y cantos al amor? Y sí, pasaremos por alto algunos intentos desafortunados de volver a lo grande porque, en definitiva, es verdad que Camilo ‘mola mazo’.