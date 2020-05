Gaby su nuevo trabajo al lado de Dj Tra

Los artistas cartageneros no se quedan quietos y aún en cuarentena le siguen demostrando a su ciudad que la crisis sanitaria, no ha sido impedimento para hacer música. En esta ocasión, el cantante urbano, Gaby, sorprendió a todos sus seguidores al presentar el sencillo ‘La piedra’, cuya acogida lo tiene con grandes expectativas y espera que sus seguidores, no solo en la ciudad, sino en el país, sigan apoyándolo a través de las plataformas digitales, mientras las presentaciones en vivo se reanudan.