Gabriel Pagán, representando el sabor dominicano en el mundo

Después del éxito obtenido con su trabajo de larga duración ‘Morisoñando’ volumen 1 y Morisoñando Tour, el cantautor Gabriel Pagán presenta ‘Made in RD’, un proyecto musical real, orgánico y auténtico, creado en cuarentena y del cual se desprende su nuevo sencillo ‘Dime qué hacer’.

El EP qué contó con la participación de reconocidos arreglistas y productores como Manuel Tejada, Polo Parra, Ronny Cruz, Lewis Pickett y la masterización de Kevin Peterson, nos lleva por un viaje de sonidos que va desde las raíces del Merengue, con guitarra, güira y tambora mostrando una faceta más intima del artista, hasta los sonidos de hoy.

“’Made in RD’ me muestra tal como soy, me representa como me encuentro emocionalmente, sin caretas ni pretensiones, es una combinación de colores, una esencia dominicana y muy criolla” Expresa Gabriel.

‘Dime qué hacer’ es el primer corte promocional de “Made in RD”, una composición de Gabriel que nace en un momento de reflexión y análisis personal, dando vida a una declaración de amor. El sencillo fue grabado de forma orgánica y natural, en la sala de su casa, reuniendo en él la esencia y sentimientos del cantante.