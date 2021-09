Durante la presentación a ciegas, Andrés Cepeda no dudó en darse la vuelta como jurado y descubrió que se trataba nada más y nada menos que del legendario artista quien, tras quedar en el olvido, recurrió al programa para hacer lo que más sabe: cantar.

“No puede ser. Maestro”, dijo Cepeda al tiempo en que le demostraba un símbolo de admiración con sus manos, tras enterarse de que se trataba de Pampini.

Cabe anotar que los tres jurados, Natalia, Jesús y Cepeda, voltearon la silla para darle la bienvenida al cantante en el programa, mientras que los aplausos no se hicieron esperar.

El panameño aseguró: “Aunque no soy colombiano, hice una canción para Colombia, porque me ha dado tanto. Creo que me quieren más aquí que en mi propio país”. (Lea además: La Voz Senior: cuatro momentos que marcaron su estreno)

Luego de que Pampini esbozara la frase de que los ‘hombres no lloran’, explicó que sí ocurre cuando están emocionados. Cepeda no se resistió y lo acompañó en el escenario donde le agradeció por su participación: “No me imaginé poder recibir aquí, en el programa, a una de las leyendas de la salsa. Desde Panamá, el maestro Gabino Pampini. Un aplauso, que se oiga”, dijo el artista bogotano.

Aquí, la presentación en YouTube.