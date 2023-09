Fuerza Regida, el grupo mexicano con el que Shakira lanza ‘El Jefe’

El pasado mes de julio, el líder y vocalista Jesús Ortíz, y el guitarrista Khrystian fueron detenidos en California por porte ilegal de armas. Y como si fuera poco, en el mes de agosto, fueron víctimas de un ataque armado en México, cuando se trasladaban por la autopista Puebla- Orizaba, considerada una de las más peligrosas por la ola de violencia que la azota.

Por fortuna, los integrantes sobrevivieron al atentado y trabajan porque su música trascienda. Por otro lado, los seguidores de Fuerza Regida y los de la colombiana esperan el lanzamiento de ‘El Jefe’ para cantarla a todo pulmón. Sin embargo, hay otro grupo de seguidores que no desean que Shakira regrese a sus inicios. Lea aquí: Filtran nueva canción de Shakira: así sonaría ‘El jefe’

“Cochinero de música, Shakira please despierta y regresa a tu primer disco y segundo, eran mejores canciones”, “Bastante fea la canción por cierto”, “Todavía no se le quita lo ardida, vuelve a tu buena música”, “¡Ya supéralo y siga facturando con su estilo por fa!”, “Esto sí que fue de mal gusto”, “Hay cosas que no mi Shaki... En fin, es cuestión de gustos”, “Según muy triunfadora y todo, pero no sabe perder, ya suéltalo y vuelve a tu música de amor”, “Quiso copiar la música norteña, pero nada que ver, que se quede en su género de música lo hace muy bien”, fueron algunos comentarios.