Opiniones divididas han generado las declaraciones de Alejandra Azcárate, quien anunció que va a demandar a todos aquellos que han difundido noticias falsas sobre ella y el escándalo en el que está involucrado su esposo, el empresario Miguel Jaramillo.

No solo seguidores dieron su opinión en redes en contra y a favor sino también famosos, entre los que se destaca Alejandro Riaño, que este martes se convirtió en tendencia tras publicar un clip en el que habla sobre el caso de la humorista, dejando claro que son amigos. Además, pide a los usuarios acabar con el odio y las críticas. (Lea también: “Que la investiguen”, Diana Ángel a Alejandra Azcárate en Twitter)

“Siempre he sido leal con mis amistades. Estoy apoyando a una persona a quien le creo en lo personal porque la he visto en sus facetas más vulnerables y porque me ha tendido la mano desde hace mucho tiempo”, precisó.