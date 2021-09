Luego de que J Balvin diera a conocer su inconformismo por las nominaciones a los premios Latin Grammy y pidiera a los miembros del género urbano no asistir a la gala, René Pérez, Residente, le respondió al cantante colombiano. (Le puede interesar: La molestia de J Balvin por las nominaciones de los Latin Grammy)

A través de un video en cuenta de Instagram, el cantante puertorriqueño dice “¿si los Grammy no nos valoran, yo por qué tengo 31?. ¿Yo no soy urbano?, ¿yo no rapeo?, ¿entonces de qué género estamos hablando?”.