Fuerte pelea entre Claudia Bahamón y Nela González: “la loca eres tú”

¡Qué cambio! Este es el look de Sofía Vergara en la nueva serie de Netflix

¡Qué cambio! Este es el look de Sofía Vergara en la nueva serie de Netflix

El reto que no tuvo a Daniela Tapia, quien se ganó el desafío anterior y fue la encargada de conformar las duplas del reto creativo: El Negrito y Martha Isabel Bolaños; Natalia Sanint junto a Adrián Parada; Carolina Acevedo en equipo con Nela González, y Diego Sáenz acompañado por Juan Pablo Barragán.

Tatán Mejía, finalista de la edición pasada, fue jurado evaluador de las creaciones de los participantes y que debían sobresalir en creatividad, presentación y, por supuesto, sabor. Lea aquí: ¿Qué fue lo que dijo Diego Sáenz de MasterChef que hizo que lo criticaran?

Solo un participante podía ir a la despensa y escoger los productos, en la dupla Nela- Carolina Acevedo, la protagonista de la telenovela ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ fue la encargada de escoger los productos, pero al volver a la estación se percató que se le había olvidado tomar lo más importante del plato, la pasta.

Al devolverse, la presentadora estaba en la puerta con Mejía y no dejaban que nada saliera de la despensa. Las mujeres, protagonistas del tenso momento, habían tenido un roce cuando Claudia le preguntó a Nela que porqué gritaba tanto. Por lo tanto, cuando la dupla llegó a la puerta, le dijeron a la presentadora que las dejara entrar por la pasta, que ellas asumían el castigo, pero no pensaron que les restarían 10 minutos. Lea aquí: Eliminada la favorita del público: Zulma Rey se despide de MasterChef

Nela, no se guardó nada y le respondió: “sabes qué, me vas a quitar 10 minutos, dame los dos paquetes de pasta, por favor. ¿Tú quieres que nunca más peleemos?, quítame cinco”. A lo que la presentadora le contestó que había descubierto que ella no está loca, sino que “ la loca eres tú”, y que si seguía con esa actitud le quitaría 15 minutos en la cocina.