¿Fue por cachos? Cintia Cossio reveló las razones por las que se divorció

En el mismo post manifestó que no se referiría más sobre el tema de manera pública ya que al parecer, quieren llevar el tema de la manera más privada posible. No obstante, a la hermana de Yeferson Cossio recientemente se le escapó un breve comentario, el cual ha dado luces sobre lo que posiblemente sucedió.

“Les cuento que hace poco menos de un mes Jhoan y yo decidimos dar por terminado nuestro matrimonio, el cual duró 12 años. Las cosas no iban bien desde finales de agosto, tratamos con todas las fuerzas de nuestro ser recuperar nuestra relación, pero a veces es mejor retirarse y quedar con lo mejor de cada uno, que forzarnos y hacernos daño”, escribió en su cuenta de Instagram.

Se trata de una pequeña reacción a un video que colgó a sus redes sociales la famosa actriz Lina Tejeiro, quien se destaca en las diferentes plataformas por su capacidad de realizar doblajes graciosos de situaciones cotidianas. En uno de esos clips, Tejeiro interpreta a una mujer bastante indignada con su expareja quien por su molestia le comenta lo siguiente a una amiga, “No mija, yo por mondá no lloro, para qué voy a estar llorando por la mondá esa. Ese malpa* no va a valorar las lágrimas mías, que se quede con su mondá, que a mi me deje en paz”, a lo que Cintia comentó “Si soy”.

Como era de esperarse, su breve y muy puntual comentario desató todo una ola de especulaciones "Ella quiere que todos sepan que esta soltera", "Eso dices pero la debes extrañar", se lee en internet.