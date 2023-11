“Fue algo leve”: Jhonny Rivera se hizo un “arreglito” en la cara

Se cree que podría tratarse de algún tipo de estiramiento o relleno de las arrugas que se suelen hacer en esta parte del rostro, ya que porta gafas oscuras, las cuales se usan frecuentemente cuando se hacen estiramientos de piel en dicha zona sensible. Camino al sitio dejó en evidencia sus nervios, pues mencionó que “Voy asustado porque dicen que eso siempre queda uno rojo, moretiado, bueno, mejor dicho no sé cómo voy a quedar, pero creo que me tendré que ausentar por ahí unos tres días”. Lea aquí: Video: dura confesión de la mamá de Paula Durán: “Sergio fue cruel”

"Es que me hice un procedimiento aquí (señaló su pómulo, cerca a los ojos) entonces están muy rojos; pero tampoco es nada del otro mundo. Así que no vayan a esperar, pues... que se van a encontrar el súper cambio, no, no. Fue algo leve que me hice, pero de todas maneras da enrojecimiento y da un poquito de mal aspecto, que me va a durar unos diítas, pero ya el sábado estaremos en concierto. Vamos para el concierto en Cali con todos los coleguitas", puntualizó en el clip que compartió con sus fans en su momento.