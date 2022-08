Fresto y la historia detrás de su tema viral ‘Me hace daño verte’

A veces pensamos que una desilusión amorosa es lo peor que nos puede pasar si de amar se trata, pero lo cierto es que para Freddy Ernesto Gamboa Pérez, mejor conocido como Fresto, terminó siendo una bendición.

Luego de llorar y extrañar a esa persona que amó, pero que por cuestiones extremas ya no está, Fresto decidió llenarse de valor y, en medio de su “tusa”, compuso ‘Me hace daño verte’, el tema viral que se ha convertido en el himno de la salsa de ahora y hace parte de su primer álbum llamado ‘Trovando el son’. (Video: Fresto, el cubano detrás del tema viral ‘Me hace daño verte’)

“La letra del tema nació del más puro despecho. La persona que inspiró la canción, no voy a decir el nombre nunca, me lo llevo a la tumba, pero realmente fue una situación así. Un amor, de estos que todos pasamos en nuestra vida y tormentoso en ocasiones. La veía en todos lados y un día salí con mucha ira que le hice la canción y aquí está. Tal cual salió y así se quedo, pues se ha convertido en un himno para muchos por lo que considero que ya no es mía, es de todo el público”, explicó el intérprete cubano.