He pasado por momentos duros en mi proceso, detrás de cada marca hay un ser humano y es importante que la gente lo sepa. Ese ser humano no solo siente los impactos internos, sino también externos.

-Ha sido un proceso de aprendizaje desde el tema personal y profesional. Todo el tiempo lo he dicho, para vender un producto debes saber qué estás vendiendo y nutrirte de esa información que hay. Yo antes de la pandemia invertí para asistir a un Fashion Week y rodearme de diseñadores, despejar que tenía. Lo que conocemos de moda aquí no es nada para que lo se vive en otras partes.

-El temor de todo emprendedor es que las cosas no funcionen, que pierdas tu dinero. El tema del emprendimiento lo han romantizado mucho con expresiones como “qué valiente eres”, pero detrás de eso hay una inversión de tiempo, dinero y esfuerzo. Yo tengo como filosofía intentarlo, así me caiga. Al principio, el miedo es inevitable, pero a medida que vas haciendo las cosas bien, te vas sintiendo más seguro de lo que estás construyendo. Lea aquí: El psicoanálisis y su expresión a través de la moda

-Mi interés nació principalmente de un deseo personal. Yo intentaba buscar marcas en la ciudad que cubrieran mis necesidades y expectativas en cuanto a cómo me quería ver y no encontraba ninguna con la cual identificarme.

¿Porqué moda masculina?

-De hecho, empecé con un emprendimiento femenino, era una marca de vestidos de baño. Pero luego sentí que no era tan cómodo para mí, yo quería hacer aportes en la moda para hombres. En el mercado no había nada para ofrecerles a los chicos, había tantos diseñadores femeninos y no había un lugar donde un hombre se sintiera identificado o pidiera algo especial para impactar en un evento.

¿Porqué decidiste sumarte a la iniciativa de la moda sostenible?

-Luego de la pandemia, todas las marcas entendimos que el impacto de la moda en el ambiente es muy fuerte (litros de agua, algodón, hilos). Los diseñadores tenemos un compromiso con la madre tierra para regresarle lo que ella nos da. No es económico, son aportes que cuestan dinero, pero trato de colocar ese granito de arena.

Las compras y el consumismo irresponsable contaminan, y yo me enfoco en hacer moda que perdure, colecciones con prendas limitadas. No me dedico a producir cantidad, sino la calidad de cada temporada. Si tienes una prenda de calidad, te va a durar y no tienes necesidad de cambiarla a los quince o treinta días.

Háblanos sobre Save the rainbow, tapabocas sostenibles.

-Empecé a eliminar el plástico. Las bolsas con las que entrego mis prendas son reutilizables. Lo mismo que con el tema de los tapabocas, empecé una campaña en la ciudad de Cartagena que se llamó Save the rainbow (Salva el arcoíris). Incluso el alcalde William Dau usó nuestro diseño de tapabocas. Lea también: Ella es la colombiana que ya diseña ropa para el metaverso