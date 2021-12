Debido a que Frank dejó de aparecer en el matutino por varios días, los seguidores inundaron de preguntas sus redes, por lo que le tocó pronunciarse para evitar especulaciones.

“Para el montón de gente que me ha escrito casi que braveándome que por qué no salí más en Mañana Express, pues les cuento que renuncié. Con todo el dolor del alma, porque lo disfrutaba mucho y pasaba muy bueno, pero no me quedaba tiempo”, explicó.

Para Martínez, no era justo con el programa porque no le estaba metiendo la ficha completa y el hecho de tener tantas obligaciones lo estaba llevando a descuidarse físicamente y enfermarse.

“Tengo que hacer demasiadas cosas y siento que la madrugada me estaba pegando muy duro, sobre todo porque estaba viajando casi día por medio entre la gira por varias ciudades. No dormía bien, ni comía bien“, relató.

Por ahora, el comediante solo seguirá recorriendo las casas de los famosos en el programa ‘Metido en tu cocina‘, junto al chef y jurado de Masterchef, Chris Carpentier.