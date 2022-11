Fotos: los artistas que le dijeron “no” a Qatar 2022

En Qatar, los derechos de las mujeres son violados en la ley y en la práctica: necesitan el permiso de su tutor varón —por lo general, su esposo, padre, hermano, abuelo o tío— para contraer matrimonio, estudiar en el extranjero con becas del gobierno, ejercer muchos empleos públicos, viajar a otros países (si tienen menos de 25 años), y acceder a atención de la salud reproductiva, pero ahí no terminan las violaciones a los derechos humanos de este país de Medio Oriente. Te puede interesar: Qatar no es solo Mundial: mira sus terribles violaciones a los derechos humanos

Los trabajadores y migrantes son explotados hasta el límite de la esclavitud, y los migrantes no tienen derecho a asociarse, ni a unirse a sindicatos. Por si fuera poco, las relaciones amorosas y sexuales entre personas del mismo sexo son penalizadas con cárcel.

Shakira ha tenido un año difícil debido a su separación de Gerard Piqué -quien, a propósito, no fue convocado por la Selección de España y no irá a Qatar-, sus líos con la Fiscalía de España, que la acusa de evadir impuestos, y la enfermedad de su padre, y parece que el Mundial de Qatar iba a ser un dolor de cabeza más, así que decidió dar un paso al costado y decir “no” el jueves, tres días antes del evento. Lee aquí: ¡Lo último! Shakira no cantará en el Mundial de Qatar y tiene poderosos motivos