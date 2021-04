A sus 28 años, María del Carmen Martelo se siente realizada y no porque haya alcanzado bastante de lo que todas las modelos anhelan -trabajar para marcas reconocidas, salir en vallas, televisión, revistas, y el más glamuroso etcétera-, sino porque ha sabido reconocer y aceptar quién es y porque sabe qué quiere y qué no de la vida. “No ha sido fácil, pero se llega si te lo propones”, anota esta exitosa cartagenera que no olvidará jamás su bonita niñez en casa de su abuela, en el barrio Camino del Medio, durante una entrevista que nos concede desde Dubái, la ciudad donde vive.

I. Una pasarela sin límites. Y es que Carmen nació en Cartagena, el 16 de julio de 1992, pero su pasarela es el mundo... “Podría decir que conozco Europa entera y parte de Asia, esa es una de las partes favoritas de este trabajo: los sitios que puedes llegar a conocer, que tienen un encanto extraordinario. Seguramente ni siquiera sabría que existen si no fuese por lo que hago”, agrega. “Aún no he expandido fronteras en América del Sur o Estados Unidos, pero está en mis proyectos”. (Le puede interesar: Laura Lee, una cartagenera exitosa en Dubái)

II. Lo indispensable para una modelo. “La autenticidad es algo que en este mundo se valora mucho, hay muchísimas personas que físicamente son increíbles con rasgos únicos, con bellezas exóticas, pero en este mundo es algo muy normal, acostumbrarnos a bellezas exóticas, pero lo que hace que destaques por encima de tanta belleza es que seas tú mismo, que tengas voz y voto, que tengas el suficiente carácter para destacar por encima de cualquier otra persona que puede ser incluso mil veces más bonita que tú...

...Siempre va a haber alguien más o menos atractivo y es algo que tenemos que aceptar, pero ser atractivo y ser alguien extraordinario y auténtico, eso sí que es un valor añadido”.

III. Un nuevo y “realizable” sueño. “Nunca he sido una persona muy ambiciosa en cuanto a sueños, siempre me pongo como meta sueños posibles y que estén a mi alcance, es decir, puedo ser feliz muy fácilmente y con muy pocas cosas, entonces cada sueño que me propongo intento cumplirlo... El sueño de ser dj era algo que tenía en mis pensamientos desde muy pequeña, amo la música y siempre supe que era algo que me llenaba el alma, con música siempre soy feliz y pensé que a través de ella podía trasmitir mi felicidad, ¡hace poco me decidí y empecé con ello! ¡No podría estar más feliz y emocionada con ganas de ver qué nos depara el futuro en esta nueva etapa/carrera de mi vida!”.

IV. Las redes sociales, ¿aliadas? “Las redes sociales han cambiado de forma drástica los trabajos publicitarios. Ahora, son fundamentales para darte a conocer. No estoy a favor de publicar todos los sucesos que pasan en mi vida personal, pero sí es necesario darte a conocer a nivel mundial mediante ellas, porque definen la forma como está conectado el planeta.

“Desafortunadamente, las redes también han desvalorizado el trabajo a muchos modelos...

...Por ejemplo, hoy ves haciendo campañas publicitarias internacionales a personas con millones de seguidores, pero que no están cualificadas profesionalmente para hacer este trabajo: anteriormente hacías un casting y te ganabas el trabajo porque eras el que más destacaba y calificabas para el papel, desafortunadamente tenemos que vivir con ello y adaptarnos a esta nueva etapa, que nos invita a actualizarnos y a encajar en el mundo moderno”, dice Mari, que estudió Turismo y habla cuatro idiomas. (También puede leer: “Origen”, la conexión de Juanes y su ayer)