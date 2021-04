El ex integrante de One Direction, Harry Styles, no se puede quejar de su carrera musical luego de cosechar gran éxito con sus canciones, tanto así que estuvo nominado a los Grammy en su reciente edición. Sin embargo, por estos días ha sido criticado al considerarse que no es del todo original, pero no necesariamente por sus canciones y letras, sino por los atuendos que usa a la hora de dar un show.

Según la página de Facebook Doña Britney, el artista estaría copiando los vestuarios del aclamado cantante mexicano, Juan Gabriel, luego de publicarse en esa cuenta una serie de fotografías donde comparan su estilo andrógino con el Divo de Juárez, trajes con los que, si quisiera, podría conquistar a hombres y mujeres.

Según la serie de fotos publicadas, no fue una o dos las veces las que Harry estaría copiando el estilo de Juan Gabriel, sino varias. Algo que quizá pasó desapercibido entre los fanáticos de ambos artistas debido al tiempo en que Juan Gabriel ha dejado de cantar en los escenarios.

Aquí los atuendos parecidos entre el mexicano y el británico que fueron replicados por dicha cuenta.

1. En la imagen optaron por vestir un traje color púrpura. ¿Será pura casualidad?