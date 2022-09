$!Fotos: ellas son las aspirantes al Reinado de la Diversidad de Cartagena

Además, la representante del barrio Escallón Villa, Isabella Álvarez, aseguró a este medio que ellas no solo están en el reinado por belleza, sino por la lucha de todas las personas trans de la ciudad que son víctimas de violencia y exclusión por su identidad de género.

“Lo fundamental es trabajar por los derechos de las mujeres trans. La invisibilidad de nuestras hermanas en el día a día nos viene acarreando un rechazo inaceptable, por lo que debemos alzar la voz por esas mujeres que no lo hacen por miedo y enseñarle a la sociedad a respetar y valorarnos como seres humanos que somos”, contó Jhoselyth Escalante Castro, representante del barrio San Fernando y activista de la comunidad LGBTIQ+. Le puede interesar: La primera trans cartagenera en conducir un show de TV

San Fernando, Ciudadela 2000, La Cosolata, Escallón Villa y La Boquilla tienen sus representantes pisando firme en la pasarela de la diversidad. La ganadora no solo será vista como un actor festivo de en la Fiestas de la Independencia, sino que será reconocida como una lideresa social y activista que deberá velar por los derechos de la comunidad.

Estas jóvenes no solo se preocupan por su comunidad, sino por las nuevas generaciones, pues consideran que las problemáticas sociales de la ciudad como lo son las drogas, el vandalismo y los embarazos a temprana edad, son algunos de los temas que les gustaría enfatizar.

“Los niños son el futuro de la sociedad, yo veo a niños y niñas que no disfrutan de sus etapas, veo a niñas de 11 años embarazadas y de verdad que es muy preocupante la situación... ¿Qué les estamos enseñando a nuestros niños en casa? Esa es la pregunta que me hago, pues todos los valores vienen desde el hogar, así que me gustaría trabajar duro en concientizar tanto a padres como hijos en la salud y la responsabilidad sexual”, enfatizó Luisa Alejandra Prieto, candidata del barrio Ciudadela 2000.

Por último, Cloys González Pérez, quien representa al corregimiento de La Boquilla, anotó que para las mujeres trans es fundamental ponerle el ojo a los feminicidios, pues dice que las mujeres se ven envueltas en situaciones de acoso y abuso a diario, desde las calles hasta en sus lugares de trabajo, así que esta es una de las cosas que ella considera importante a resaltar y trabajar. Lea también: Ella es Cristal Rodríguez, la nueva Reina de la Diversidad de Cartagena

Estos son los premios

Entre los premios para la ganadora, se encuentra la suma de 2 millones de pesos: 1 millón es otorgado por el concurso y el otro millón por el IPCC por ser reconocido como actor festivo de la ciudad. Además, la Secretaría de Participación le otorga un vestido valorado entre 3 y 4 millones a la ganadora; así lo reveló Victoria Daza a este medio.

Ellas son las aspirantes al Reinado de la Diversidad

Sofía Acevedo - La Consolata