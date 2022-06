Fotos: ella es Linda Padilla, candidata de Bolívar al Reinado del Folclor

Sobre sus expectativas y preparación

“Para asumir este gran reto, me he preparado a nivel académico, intelectual, física, dancística y musical, pensando en la enorme responsabilidad y confianza que me ha otorgado el gobernador y por ende el pueblo bolivarense, al cual no pienso defraudar.

“En cuanto a las expectativas, quiero conocer a las demás candidatas y sus grupos acompañantes, puesto que, a través de ellos conocer sus vivencias como jóvenes femeninas colombianas, otros pensares, culturas y tradiciones a nivel práctico y personal. Para mí más que un concurso es un encuentro multicultural e interdisciplinario del cual quiero aprender y atesorar esas vivencias para tenerlas siempre presente y que me nos ayuden a crecer como país, más que traer una corona, es demostrar cuanto puede enriquecer el folclor bolivarense a todas las personas que asistan y/o se involucren en este encuentro que es el festival nacional del folclor”, concluyó Linda.