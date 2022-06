Fotos: el recorrido de María Camila Sinning por los reinados

Participar en el Concurso Nacional de Belleza es un sueño por el que María Camila Sinning no está dispuesta a darse por vencida. Tras ganar el Reinado de la Independencia en 2016, en 2017 la cartagenera concursó en el Reinado Nacional del Turismo y ganó, pero la corona de Señorita Cartagena sería más esquiva. En el año 2021, participó en Señorita Cartagena, pero no alcanzó la corona (finalmente ganó Roysis González Torres), pero en 2022 sí se le cumplió el sueño: en la noche del martes 28 de junio fue coronada como la nueva soberana de los cartageneros y, por consiguiente, como la representante de nuestra ciudad en el Concurso Nacional de Belleza que se llevará a cabo en noviembre. Lee aquí: María Camila Sinning es la Señorita Cartagena 2022, ¡conócela!

La nueva soberana aseguró sentirse “tranquila” y “feliz” tras obtener el título. “Mi reto es seguir trabajando, esto es solo un pequeño paso de mi objetivo final: el Concurso Nacional de Belleza. No se imaginan la responsabilidad tan inmensa que viene ahora”, le dijo María Camila a El Universal.

La beldad confesó que el suyo fue un proceso integral, guiado por la convicción de un sueño, aunque por ratos con temores. “Lanzarte es de valientes. Confié en el proceso para este año obtener la victoria y aquí estoy”, dijo emocionada.

“A María Camila no la han visto solo en este concurso. El hecho de que el año pasado no haya quedado me volvió una mujer más valiente y más preparada. Vamos a hacer una representación hermosa en el Concurso Nacional de Belleza”, concluyó la nueva reina de los cartageneros.

Aquí, su recorrido por los reinados en fotos: