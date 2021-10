En la noche de este jueves (30.09.2021), Roysis González Torres se coronó como la Señorita Cartagena 2021 - 2022 durante una ceremonia realizada en el Teatro Adolfo Mejía. Detrás de la nueva reina hay una larga trayectoria en los certámenes de belleza que comenzó de forma curiosa ¡y mucho amor por La Boquilla! Veamos más sobre Roysis Yilena.

1. La idea de participar en un certamen de belleza le pareció más que descabellada la primera vez que se lo propusieron, pero Roysis González Torres se animó y desde entonces no ha parado:

“No sabía qué hacer ni cómo era eso de ser reina. No sabía nada de pasarela y eso para mí era lo más aterrador, porque sentía que tenía dos pies izquierdos. A veces pensaba en retirarme porque no podía, no me gustaba. No me gustaban los tacones, ni tanto maquillaje. Y todo era malo. Los asesores me decían que me iban a dejar tirada... Yo solo quería irme a Medellín a hacer mis prácticas para graduarme”, le dijo Roysis a El Universal poco después de coronarse como Reina de la Independencia, en 2017. (Lea aquí: Roysis González Torres, la reina que quiere volar)

En 2017, por fin se animó y representó a La Boquilla en el Reinado de la Independencia 2017; ganó y nunca dejó de prepararse: en 2018 portó la banda de Cartagena en el Concurso Nacional del Turismo ¡y se trajo la corona de Girardot!

2. También en el año 2018, tras ser Reina Nacional del Turismo, Roysis quiso postularse para Señorita Cartagena, pero decidió aplazar su sueño un año para seguir preparándose física y espiritualmente.