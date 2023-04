Foto: Yailin comparte sensual fotografía de su cuerpo postparto

Cabe recordar que hace poco una mujer en TikTok la amenazó de muerte. En su cuenta aparece como ‘La Lominera’, quien arremetió contra la dominicana, asegurando que la había robado.

“A ti, Yailin La Más Viral, o me buscas todo lo que me robaste en el cabaret, o el día que yo me encuentre contigo por más seguridad que tú tengas, te voy a vaciar mi pistola en la cabeza. El día que Yailin me demande a mí, ese día deja de respirar, te lo digo yo”, fueron las palabras de amenaza de la mujer. (Lea aquí: Foto: Falcao García y su esposa confirman la espera de su quinto hijo)

‘Yailin, la más viral’, no se ha manifestado y por el momento todo ha quedado hasta ahí.