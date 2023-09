Foto: Nació Fátima, la hija de Marcela García y Sergio Chams

Hace nueve meses la exreina del Carnaval de Barranquilla del 2016, Marcela García Caballero, anunciaba a través de un emotivo video en su cuenta de Instagram que estaba embarazada. La noticia que calificó como un “milagro” fue recibida de manera emotiva por familiares y amigos, ya que la exreina reveló que estuvo a punto de perder a su bebé.

Desde entonces, Marcela compartió con sus seguidores su proceso en el embarazo y como se sentía como “madre primeriza”, aunque no todos los días aparecía en su Instagram, siempre mantenía al tanto a sus seguidores. Lea: El tierno video que le dedicó Marcela García a su hija

Hace unos días, la creadora de contenido compartió unas emotivas fotos que se realizó con su esposo ‘Checho’ Chams, acompañadas de un tierno mensaje: “Siempre pensé que iba a ser de las que se iba a esconder en el embarazo, de las que iba a ver la barriga como algo poco estético, y de las que jamás se iba a hacer fotos con ella, pero les juro que pocas veces en mi vida me había sentido más divina, sexy, poderosa y absolutamente radiante. Mi hija me ha cambiado mi perspectiva sobre tantas cosas y de tantas maneras, que no me alcanzo ni a imaginar lo que vendrá a enseñarme cuando llegue”, comentó la exreina.