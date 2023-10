Foto: El presidente Gustavo Petro conoció a su nieto Luka, hijo de Nicolás

Como era de esperarse, los colombianos llenaron de comentarios el post y dejaron ver las divididas opiniones que tienen sobre la dinámica de la familia Petro. Lea aquí: ¡Es costeño! Nació Luka, el hijo de Nicolás Petro y Laura Ojeda

“Como usted va a dejar el país, no creo que tenga un buen futuro, pero tranquilo que en tres años lo cambiamos, y otra vez, arreglaremos del desastre que va a dejar”; “Usar a un bebé el día de las elecciones para infundir amor, muestra la calidad de persona. Me preguntó si no crió a Nicolás como será con el bebé”, “Felicitaciones, eso es lo que soñamos, un mundo mejor, una Colombia justa para todos, especialmente para nuestras nuevas generaciones. Felicitaciones, presidente”; “Totalmente de acuerdo, es la mejor herencia que le podemos dejar a las nuevas generaciones” y “Felicitaciones, cada niño que nace es un motivo para pensar en el futuro. En este tiempo del individualismo creciente, proyectarse en los hijos y nietos, ayuda a construir un futuro mejor”, fueron algunos de los comentarios que dejaron.