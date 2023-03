Foto: Claudia Bahamón se muestra tras quitarse las prótesis de los senos

Hoy no me juzgo, por el contrario aplaudo mi valiente y acertada decisión”.

Claudia Bahamón.

"Me preguntaba ¿porqué será que como seres humanos, no somos felices y agradecidos con lo que la naturaleza nos da y por el contrario nos encontramos en una búsqueda incansable de eso que no somos?. ¿Por qué tenemos que buscar cambiar el deber ser de la naturaleza?", fueron algunas de las palabras de la presentadora que compartió con la publicación.

Una de las usuarias que comentó, preguntó sobre qué opinaba de lo expuesto por Carolina Cruz acerca del síndrome de Asia y las decisiones que mujeres "coherentes y valientes" como ella han tomado, a lo que Claudia le respondió: "adoro a Carolina, no me interesa generar polémica y pido respeto por ella y su opinión persona; me interesa dar mi testimonio desde el amor, cada quien toma sus propias decisiones sobre su cuerpo".