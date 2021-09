Uno el tema de la vista, me toca operarme con láser, eso es rapidito y el otro era el tema de los mareos, pero yo sentía como una tembladera, que el mundo me daba vueltas, me ponía a vomitar y yo dije ay la marica preñada otra vez, qué es esto, pero eso no era”.

manifestó ‘La Valdiri’.

La empresaria también reveló que al tener todos estos síntimas no acudió inmediatamente al médico sino que empezó a automedicarse.

“Yo me automedicaba, yo decía que era el azúcar, sacaba miles de pretextos para no ir al médico, pero tienen que ir al médico. Y me dijo el médico: Andrea tu tienes vértigo y yo qué? qué? Yo no sabía que esa vaina existía, o sea el mundo te da vueltas es una vaina horrible y todo por el oído porque no tiene equilibrio, entonces a mi se me iba el cuerpo para un lado. Eso es horrible, como si estuvieras borracha, pierdes totalmente el equilibrio, son miles de sensaciones”, precisó.

