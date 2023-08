Fito Páez escribe una historia junto a Nathy Peluso

El amor de Páez por el cine de autor se ve reflejado en esta pequeña obra de un poco más de 6 minutos, donde vemos a los artistas trabajando sobre el guión de la película “La Verónica”, en un piso de una ciudad europea, y asistimos, también, a la acción de este rodaje que se está desarrollando en Roma, con unas bellas imágenes donde Eugenia se cruza con un actor italiano. Sobre el final del videoclip Fito y Nathy salen del departamento y caminan por las calles de Madrid. (Lea aquí: Álbum de Carlos Vives recibe todo el sentir vallenato)

Con respecto a la grabación, la colaboración de Nathy y los arreglos de esta canción, Fito nos cuenta, “Nathy es Nathy, una de las artistas más importantes del mundo hoy. Una mujer íntegra, ligada al lenguaje musical. Acá me di uno de los lujos de mi vida. Mi padre me ponía un disco de Sinatra con Jobim. Había allí un tema que se llama Dindi, donde Tom toca la guitarra española acompañado por una percusión muy pequeña y un arreglo orquestal de Claus Ogerman que te hace decir ‘esto no se va a volver a repetir’. Pero fue el concepto para hacer mi nueva versión de ‘La Verónica’. Otro lujo fue llamarlo a Rob Mounsey, uno de los arregladores de metales de Steely Dan. Para mí, es una cumbre de los arreglos favoritos de mi vida. Con la voz de Nathy, en el medio, imaginate...es un escándalo”.

El álbum “EADDA9223” tuvo una gran aceptación en todos los países de habla hispana, por la brillante interpretación de Fito junto a los notables artistas que lo acompañan y sobre todo, por coincidir en el concepto de que cualquier obra musical puede ser revisitada, especialmente cuando viene de la mano de su propio autor.

El elogiado álbum fue recientemente elegido por Billboard US como uno 23 mejores discos latinos del año hasta el momento y Páez está en la portada de la Edición 10º Aniversario de Billboard AR. Además, el músico argentino acaba de ser nominado a los primeros Premios Rolling Stone En Español como Artista del Año y en la categoría Álbum del Año (por “Futurolgía Arlt”).

Luego de su exitoso paso durante el mes de julio por España, con ocho presentaciones históricas, se prepara para comenzar en septiembre una nueva etapa de su exitoso tour por Centro y Sudamérica.